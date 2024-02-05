ما العلاقة بين الإصابة بالصداع النصفي والنوم؟.. نصائح لتجنب الألم الشديد

الصداع النصفي مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، ربما تؤثر على روتينهم اليومي بشكل سلبي، إذ يصاب به الأشخاص نتيجة التعرض للضغوط النفسية وعند اتباع نظام غذائي غير صحي ولكن ما علاقته بالنوم والذي نوضحه في السطور التالية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النوم يُعتبر جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لذلك تمثل اضطرابات النوم عامل خطر للإصابة بالصداع النصفي، حيث يكون الأرق من أكثر اضطرابات النوم، ارتباطًا بالصداع النصفي، خاصة في كبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراض أخرى.

مخاطر الصداع النصفي

وتابع «بدران» أن الصداع النصفي عامل خطر يسبب العديد من المشكلات النفسية مثل الاكتئاب، حيث يعكس انخفاض وقت النوم وذلك بسبب الإرهاق، كما أنه قد يؤدي عدم النوم الجيد في الليل إلى الإصابة بالصداع النصفي، مضيفا أن قد تكون نوبات الصداع النصفي ناجمة عن النوم أو تسبب النوم كثيرًا.

نصائح لتجنب الإصابة بالصداع النصفي

وقدم استشاي المناعة عدة نصائح لتجنب الإصابة بالصداع النصفي والتي منها :

- الاسترخاء في بيئة مظلمة.

- الحد من التوتر.

- الحد من الضوضاء.

- وضع كمادات ساخنة على الرأس أو الرقبة.

- الاستحمام بالماء الدافئ .

- تناول مسكنات الألم التى يحددها الطبيب.

- تجنب مشتقات الكافيين قبل النوم .

- انتظام ساعات النوم.

- تصفح الإنترنت أو مشاهدة أي شاشة إلكترونية أثناء النوم.

- المحافظة على مواعيد تناول وجبات الطعام.

- تجنب الجوع لأنه يزيد من خطورة الإصابة بالصداع النصفي.

- تجنب تناول الأطعمة التي تحفز الصداع النصفي.

- الحد من السمنة.