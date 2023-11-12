أسعار اليورو اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار اليورو اليوم الأحد 12-11-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، 32.84 جنيه للشراء، وسجل 33.06 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وفقا لآخر تحديثات عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.10 جنيه للبيع، وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، و32.84 جنيه للشراء، و33.06 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم 32.84 جنيه للشراء، و33.09 جنيه للبيع، وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

وسجل سعر اليورو اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.17 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.07 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر اليورو اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.