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نائب «التنسيقية» يطالب بدعم الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا الإنتاج الزراعي

كتب:

ولاء نعمه الله
03:19 م | الإثنين 05 فبراير 2024
مجلس الشيوخ - أرشيفية

مجلس الشيوخ - أرشيفية

قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين إنَّ الابتكار الزراعي يركز على تطوير وتبني تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة، بينما الميكنة الزراعية تركز على استخدام المعدات والآليات لتحسين الإنتاج وتسهيل العمليات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وتابع: «إذا تحدثنا عن تطبيقات التكنولوجيا في الزراعة، يجب بالضرورة الحديث عن الشركات الناشئة العاملة في مجال الزراعة، يجب دعم الشركات الناشئة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم عمليات الزراعة المختلفة».

وأوضح أنَّه في ديسمبر 2022 أطلقت وزارة الزراعة برنامج تدريبي مع أحد الجهات المانحة، وتمّ تدريب 150 شركة في مجال الابتكار الزراعي، وتوفير عدد من الحوافز المالية وغير المالية لشركات التكنولوجيا الزراعية المحلية.

وشدد النائب على ضرورة دعم المزارع من خلال رفع الوعي وتوفير التدريبات اللازمة لتمكّينه من استخدام هذه التقنيات، وتوفير الدعم المالي اللازم لمساعدة المزارع على استخدام هذه التقنيات الحديثة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.