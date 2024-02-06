أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6- 2-2024 في مصر بمختلف الأسواق المحلية، وتتوفر جميع المنتجات من الخضراوات والفاكهة بشكل جيد في الأسواق بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 خلال بداية التعاملات الصباحية بمختلف الأسواق، كما أن الأسعار قد تختلف من مكان لآخر، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم

سجل متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم في الأسواق نحو 15.29 جنيه، كما قد يختلف السعر من مكان لآخر.

وبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

ووصل متوسط سعر كيلو الليمون البلدي اليوم في الأسواق نحو 23.97 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو البصل اليوم في الأسواق نحو 26.47 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الموز البلدي اليوم في الأسواق نحو 15.38 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو الكانتلوب اليوم في الأسواق نحو 16.13 جنيه.

ووصل متوسط سعر كيلو الخوخ اليوم في الأسواق نحو 28.74 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد اليوم في الأسواق نحو 34.57 جنيه.