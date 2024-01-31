أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-1-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-1-2024، استقرارا ملحوظا في الأسعار، وتراوحت أسعار الطماطم للمستهلك ما بين 4.5 إلى 7 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار البصل ما بين 9 إلى 21 جنيها للكيلو، وفقا لبوابة أسعار سوق العبور اليوم.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-1-2024 في الأسواق والمحلات.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 إلى 7 جنيهات في سوق الجملة بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، ويصل سعر كيلو البصل إلى 9 إلى 21 جنيها على حسب النوع في سوق العبور.

أما سعر كيلو الكوسة بين 7 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 إلى 12 جنيها، وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء من 14 إلى 20 جنيها، وعن سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح سعره بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل الألوان فيتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

ووصل سعر الملوخية يتراوح من 13 إلى 15 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي من 8 إلى 10 جنيه، ويتراوح سعر كيلو البسلة ما بين 15 إلى 21 جنيها، ويتراوح سعر الثوم ما بين 15 إلى 65 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 5.5 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 14 إلى 20 جنيها، أما سعر الجوافة فيتراوح ما بين 7 إلى 13 جنيها، وجاءت أسعار الفراولة ما بين 15 و21 جنيها.