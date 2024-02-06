كيف تتعامل مع زملاء العمل المزعجين؟

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها، لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية من خلال دورات مستمرة ينظمها مركز سقارة التابع لها.

تتناول هذه الدورات، كيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة في مكان العمل، إذ حدد المركز ضوابط وإجراءات التعامل مع بعض الشخصيات التي قد تشكل تحديًا للبيئة العملية، مثل الثرثارين ومدمني الغضب والنرجسيين والغاضبين السلبيين.

في تقرير صادر عن مركز سقارة، جرى تحديد ضوابط التعامل مع كل نوع من هذه الشخصيات:

الثرثارون:

- يميلون إلى نقل التقارير والأخبار السيئة في مكان العمل.

- يمكن التعامل معهم من خلال ثلاث طرق:

عدم الاشتراك معهم في النميمة.

التحدث معهم بأن أساليبهم غير مناسبة للعمل.

شرح الأضرار التي يمكن أن تلحق بالعمل بسبب الثرثرة.

مدمنو الغضب:

- يتعاملون مع توتر العمل عن طريق الصراخ على الآخرين واتهامهم.

- يمكن التعامل معهم من خلال الضوابط التالية:

وضع حدود قوية جدًا.

التدخل مباشرة وتوضيح أن هذا الأسلوب غير مقبول.

توضيح أن حالات الغضب ستنهي مستقبلهم في العمل.

النرجسيون:

يشعرون بأهميتهم الخاصة ويسعون للثناء والاهتمام المستمر بهم.

لا يتقبلون النقد أبدًا ولديهم حساسية تجاهه.

يفضل عدم التحدث معهم حول تصرفهم المؤذي للآخرين.

يمكن إخبارهم بكيفية تغيير طريقة تعاملهم لخدمة مراكزهم الوظيفية.

الغاضبون السلبيون:

- يتأخرون عن العمل ولا يفون بوعودهم، ويغضبون من الداخل.

- يمكن التعامل معهم من خلال: