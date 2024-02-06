من «أخويا الكبير» إلى «الحب الأول».. رحلة هشام جمال وليلى زاهر إلى الخطوبة

كشف الفنان هشام جمال عن بداية علاقته بليلى زاهر وتطورها إلى خطوبة، قائلاً: «أنا طول عمري أتعامل مع ليلى على أنها زميلتي في العمل وابنة صديقي وحبيبي وأخي أحمد زاهر، كنت أنظر إليها بنظرة خاصة خالية من أي مشاعر حب أو غراميات ولم يكن هناك أي شيء وقتها».

وأضاف هشام جمال خلال استضافته مع الفنانة ليلى أحمد زاهر في برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC: «ليلى كانت تكتب في كل منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي أخويا الكبير، وفعلاً لم يحدث أي شيء خلال المسلسل في الجزئين، حتى وصلنا إلى نقطة معينة تغيرت فيها الأمور والعلاقة تدريجيًا بعد المسلسل بحوالي سنة تقريبًا، لكننا لم نخفي الأمر عن الناس».

ليلى زاهر تروي تفاصيل بداية علاقتها بهشام جمال

وقالت ليلى زاهر: «هو فعلاً لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق. وعندما كنا نعمل معاً كان الأمر يقتصر على العمل والزمالة والصداقة، وكنت أراه أخي الكبير، هشام شخص طيب مع كل الناس ودائمًا موجود في المواقف الصعبة قبل المواقف السعيدة، واكتشفت ذلك مع الوقت».

وتابعت ليلى زاهر: «خلال المسلسل لم يكن هناك أي شيء بيننا، وعلاقتنا تطورت خلال فترة تعارفنا، وأنا ربما اكتشفت أن لدي مشاعر لم أكن أفهمها، وكنت أتحدث مع والدي ووالدتي بكل براءة، وهذه هي المرة الأولى التي أحب فيها حقًا».