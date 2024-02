احتجاج واسع داخل ولاية أمريكية.. المتظاهرون يرفعون لافتة «فلسطين حرة» (فيديو)

احتجزت الشرطة الأمريكية، نحو 200 شخص يحتجون على استثمارات حكومة ولاية بنسلفانيا الأمريكية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

يرتدي المتظاهرون قمصانًا مكتوبًا عليها «وقف الإبادة الجماعية»، ويصفقون ويهتفون خلال الاحتجاج.

وتقول إحدى اللافتات الكبيرة التي كان يحملها أحد المتظاهرين، إنه على الدولة إعادة استثمار أموال الضرائب في الرعاية الصحية والإسكان والمدارس والمناخ، وكانت هناك هتافات بـ«فلسطين الحرة» قبل وبعد اعتقال أولئك الذين يتبنون الفكرة.

A pro-Palestine mob, wearing black and wearing masks, entered Pennsylvania’s Capitol in Harrisburg, blocking stairs and access points, screaming, and causing chaos.

When they didn’t leave, PA State Troopers began arresting them.



INSURRECTION! pic.twitter.com/FvkR6k1w3H