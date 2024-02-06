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احتجاج واسع داخل ولاية أمريكية.. المتظاهرون يرفعون لافتة «فلسطين حرة» (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
02:55 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
متظاهرون داخل ولاية بنسلفانيا

متظاهرون داخل ولاية بنسلفانيا

احتجزت الشرطة الأمريكية، نحو 200 شخص يحتجون على استثمارات حكومة ولاية بنسلفانيا الأمريكية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

المتظاهرين يرفعون لافتة كبيرة «فلسطين حرة»

يرتدي المتظاهرون قمصانًا مكتوبًا عليها «وقف الإبادة الجماعية»، ويصفقون ويهتفون خلال الاحتجاج.

وتقول إحدى اللافتات الكبيرة التي كان يحملها أحد المتظاهرين، إنه على الدولة إعادة استثمار أموال الضرائب في الرعاية الصحية والإسكان والمدارس والمناخ، وكانت هناك هتافات بـ«فلسطين الحرة» قبل وبعد اعتقال أولئك الذين يتبنون الفكرة.

الغالبية لا تثق في نتنياهو 

وعلى جانب آخر، كشفت صحيفة «معاريف» عن نتائج استطلاع أجرته قناة 13 العبرية، والتي أظهرت أن غالبية الإسرائيليين لا يثقون في رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأيضًا أن الغالبية تعارض رحيل وزير الدفاع، بيني جانتس، من الحكومة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك، تناول الاستطلاع نسبة الأشخاص الذين يرغبون في إعادة التوطين في قطاع غزة.

ووفقًا لاستطلاع نشره موقع القناة 13 مساء اليوم، فإن غالبية الجمهور لا يثقون في قدرة نتنياهو على إدارة الحرب، وبالإضافة إلى ذلك، تظهر النتائج أن الأغلبية تعارض رحيل وزير الدفاع بيني جانتس، من الحكومة في الوقت الحالي.

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بقلم أحمد عادل موسى