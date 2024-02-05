استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة.. توقعات الطقس ليوم غد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية.

3 ظواهر جوية غدًا

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان، أنّ هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية خلال فترات متقطعة، وتضرب الرياح بعض المناطق؛ بدءًا من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وترتفع أمواج البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.75 متر، وعلى البحر الأحمر تكون معتدلة، وترتفع من 1.5 إلى 2.25 متر، ذلك بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة، من المتوقع أن تضرب بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال فترات الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الكبرى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 6.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9.