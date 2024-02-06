احذروا أمشير يقترب.. كيف تحمي طفلك من غضب «أبو الزعابيب»؟

تقع معظم الأمهات في حيرة وخوف على أبنائهن مع بداية شهر أمشير الشهير بـ«أبو الزعابيب»، وفقا للتقويم المصري القديم، الذي تفصلنا عنه ساعات، خاصةً أنه تصاحبه تقلبات جوية وتباين في درجات الحرارة، مع استمرار البرودة الشديدة، لتصبح الحيرة بشأن عدد قطع الملابس الواجب ارتدائها وكيفية اختيار ملابس طفلك لتدفئة الجسم.

عدد قطع الملابس في أمشير

يقول الدكتور أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه، لـ«الوطن»، إن شهر فبراير أكثر الشهور التي يتعرض فيها الأطفال إلى نزلات البرد، لتزامنه مع شهر أمشير، مؤكدًا أنه يجب أن يرتدى الطفل ملابس ثقيلة مع زيادة قطعتين، حتى لا تؤثري على عظام الطفل، وللحفاظ على دفء الجسم.

ويؤكد الحسيني، أهمية الحرص على زيادة القطع، خاصةً تحت الملابس: «بيكون اضطراب الهواء شديد على جسم الأطفال، عشان كده لازم ارتداء الجاكيت الثقيل في حالة الخروج من البيت، ويكون من نوع الصوف والقطن، عشان ميتسببش في حدوث حساسية، مع تدفئة القدم بالجوارب، غير كده الجو بيقلب وهيجيب نزلات برد بشكل كبير».

موعد زعابيب أمشير؟

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، من حالة الطقس خلال تلك الفترة، موضحة أن الموجات الباردة تبدأ مع انخفاض درجات الحرارة في أمشير، وتبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية: «هيبقى فيه تساقط الأمطار، واضطراب في حركة الملاحة البحرية مع بداية أمشير، وبعد كام يوم درجات حرارة هتكون أقل من الوقت الحالي».

بداية شهر أمشير عادةً ما تكون يوم 8 فبراير، ويستمر لمدة 30 يوما، ويصاحبه تقلبات جوية، بحسب تصريحات الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، متابعا: «لازم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الخروج من المنازل وقت الأتربة إلا للضرورة القصوى، بسبب الشبورة وحركات الرياح».