موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في الغربية الترم الأول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024، الترم الأول، بنسبة نجاح 89.63%.

تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2024

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه سيتم فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024، الأربعاء المقبل، ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية داخل كل إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، وعقب الانتهاء من إجراءات التظلم وسداد الرسوم، يتم فحص التظلم من قبل موجه المادة الدراسية.

15 يوما فترة تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2024

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 الترم الأول، تستمر لمدة 15 يوما، وعقب ذلك يتم فحص التظلم من قبل موجه المادة الدراسية بحضور الطالب وولي الأمر، في مدرسة السيدة عائشة التابعة إلى إدارة غرب طنطا التعليمية.