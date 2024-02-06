طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها «أون لاين».. خطوات بسيطة

تعمل الدولة المصرية على ميكنة العديد من الخدمات والتعاملات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق خطة مصر الرقمية، وتوفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية قضاء العديد من الخدمات المرورية المختلفة «أون لاين»، ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها «أون لاين».

المخالفات المرورية «أون لاين»

وتوفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالمواطن وسدادها «أون لاين»، والاستعلام عن المخالفة يحتاج فقط إلى أرقام لوحة السيارة، ويمكن بعد الدخول إلى موقع البوابة، ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الضغط هنـــــــــــا.

وبعد الدخول على المواطن الضغط على أيقونة خدمات نيابة المرور، ثم الانتقال إلى موقع نيابة المرور وبعدها اختيار «خدمات المرور»، وبعد ذلك تأتي خطوات الاستعلام عن المخالفة على النحو التالي:

_ اختر الاستعلامات.

_ اختر أيقونة مخالفات رخص المركبات.

_ ادخل رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

_ اضغط على إجمالي المخالفات

سداد المخالفة المرورية «أون لاين»

كما توفر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، إمكانية سداد المخالفات المرورية، عن طريق الضغط على أيقونة «المخالفات» من الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية، وبعدها الضغط على أيقونة سداد المخالفات، عند الدخول إليها سوف يظهر للمواطن خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، بمجرد إدخالها عليه الضغط على «عرض المخالفات».

بمجرد الضغط على هذه الأيقونة تظهر للمواطن المخالفات المحسوبة عليه، وعليه أن يضغط على المخالفة التي يريد تسديدها، ثم اختيار طريقة الدفع وبعد الانتهاء من اختيارها، يضغط على زر «تأكيد».