تعرف على غرامات المخالفات المرورية.. حالات لا يمكن التصالح عليها

‏يعد قانون المرور الجديد ولائحة التنفيذية، نقلة نوعية ذات مردود إيجابي في مجال السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، من خلال تطوير الإجراءات المتبعة التي تنظم سير المرور عن طريق إقرار وتغليظ العقوبات، سواء الغرامات أو إيقاف التراخيص أو العقوبات السالبة للحرية على بعض الأفعال المخالفة المضرة بأمان الطرق أو تعوق انسياب المرور، مثل تعمد السير عكس الاتجاه، القيادة دون تراخيص، اقتطاع جزء من نهر الطريق أو الأرصفة، إقامة مطب صناعي دون ترخيص، المركبات التي تسبب تلوثًا بيئيًا.

قانون المرور الجديد

وفي هذا الصدد، قال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنّه جرى تعديل عدد من أحكام ومواد قانون المرور الصادر برقم 66 عام 1973، وتعديلاته بالقانون رقم 121 لسنة 2008، أبرزها الوفاء بجميع الضرائب والرسوم المقررة لقانون المرور، التأمين على السيارة من حيث المسؤولية المدنية التي من الممكن أنّ تنشأ عقب حوادث السيارات، وكذلك عن كل الأضرار المادية المترتبة عليها، مشيرًا إلى أنّ قيمة المخالفة المرورية تتضاعف حال تكرار نفس المخالفة خلال 6 أشهر.

قيم المخالفات المرورية

‏وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك بعض المخالفات والغرامات المرورية، يجوز فيها التصالح الفوري وأخرى لا يجوز فيها التصالح، موضحًا أنّ قيمة المخالفات المرورية حُددت بعد التعديل الجديد لقانون المرور الوارد بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 59 لسنة 2014، لافتًا الى بعض قيم المخالفات المرورية جاءت على النحو التالي:

- تغيير لون اللوحات المعدنية: غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

- مخالفة نسب الانبعاثات لعادم السيارة: غرامة تتراوح بين 500 و1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

- القيادة دون رخصة: غرامة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

- انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير: غرامة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

- القيادة دون حزام أمان: غرامة تتراوح بين 300 و1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

- عدم اتباع علامات المرور: غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

- تجاوز السرعة المقررة: غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.