ضبط 2754 قضية تموينية خلال 30 يوما في الجيزة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة جهودها لضبط الأسواق ومراقبة عمليات تداول السلع، للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المتداولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة في هذا الشأن.

97 قضية غش تجاري وتدليس

واطلع محافظ الجيزة علي جهود مباحث التموين، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال يناير، والتي أسفرت عن ضبط 2754 قضية بمضبوطات بلغت 518 طنا و192 ألفا و450 لتر مضبوطات والتي شملت 97 قضية غش تجاري وتدليس تضمنت «لحوم، دواجن، مكرونة، عدس، سكر، دقيق، زيت، أرز، سمن، عجوة، معسل، طحين، ملح، سمسم، حبة البركة، نشا، شوكولاتة، جبنة، عسل، خل، صلصة، فول تدميس، تونة، تمور، ملبن، أدوية، منظفات، مستحضرات تجميل ، جيلاتين غذائي، أسمنت، حديد تسليح، سجائر، كريمة بسكويت، بسكويت، قطع غيار سيارات، صابون صناعى، صودا كاوية».

استيلاء على دقيق بلدي مدعم

وشملت الجهود في مجال المطاحن والمخابز والبدالين التموينين ضبط 1058 قضية تنوعت بين تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم وإجمالي 55 بطاقة تموينية لاستغلال الدعم المقدمة وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص.

وفي مجال المحلات العامة، جرى ضبط 1593 قضية لإدارة منشآت دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر إلى جانب 6 قضايا لتجميع والاستيلاء على السولار المدعم من قبل الدولة، وعلى الفور جرى مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 2746 محضر مخالفة.

الالتزام بالقرارات التموينية

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، ومنع حالات الغش التجاري وإلزام التجار بالأسعار المقررة والتصدي للممارسات الاحتكارية.