أفلام السينما المصرية تحقق 3 ملايين جنيه إيرادات في شباك التذاكر

تواصل الأفلام المصرية المعروضة في السينمات صعودها في شباك التذاكر خلال موسم إجازة نصف العام، ونجحت في تحقيق إيرادات عن أمس الاثنين وصلت إلى 3 ملايين و255 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «الحريفة» في الحفاظ على تواجده بالمركز الأول في قائمة الإيرادات محققا مليون و590 ألف جنيه، أما في المركز الثاني فيلم «رحلة 404» بـ727 ألف جنيه، ويواصل فيلم «أبو نسب» تواجده في المركز الثالث بـ 359 ألف جنيه بعد تراجع فيلم «الإسكندراني» إلى المركز الرابع بـ 268 ألف جنيه.

«أنف وثلاث عيون» يصعد في قائمة الإيرادات

وصعد فيلم «أنف وثلاث عيون» إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات بـ 118 ألف جنيه، بينما تراجع «التجربة المكسيكية» إلى المركز السادس بـ86 ألف جنيه، يليه في المركز السابع فيلم «غصابة عظيمة»، وفي المركز الثامن فلم «شماريخ» بـ20 ألف جنيه.

حقق فيلم «عادل مش عادل» إيرادات بلغت 17 ألف جنيه، متفوقا على فيلم «ليلة العيد» الذي لم يحقق سوى 15 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «مقسوم» 14 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «أنا وابن خالتي» بـ2203 جنيها.