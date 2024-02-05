إزالة 20 حالة تعديات على أراضي الدولة في حملة موسعة بالعريش

شن مجلس مدينة العريش، حملة جديدة اليوم، على الأحياء بخدمات المساعيد غرب مدينة العريش، لملاحقة المعتدين على أملاك الدولة وعمليات البناء دون ترخيص.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنّه جرى إزالة ما يقرب من 20 بيتًا وسورًا، في 4 مناطق بمدينة العريش خلال أسبوع واحد فقط.

ملاحقة المعتدين على أملاك الدولة

وأضاف أنّ الحملة مستمرة بجميع الأحياء لملاحقة المعتدين، وتطبيق سياسة البناء بالترخيص الجديد، والضوابط المطلوبة، وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة بالقانون.

بدوره، أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنّ الحملة شارك فيها قسم الخدمات، والإدارة الهندسية، والسكرتير العام، وأقسام الإزالات، والنظافة والتجميل بالمجلس، وجرى إزالة بيوت وأسوار في خدمات المساعيد، والزهور، والسمران والصفا، وقسم ثالث، وعاطف السادات والضاحية بوسط العريش.

جاء هذا بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي شدد على جميع رؤساء المدن، بالعمل بكل حسم لملاحقة المعتدين على أملاك الدولة.