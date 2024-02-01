«السكة الحديد» تحدد مواعيد قطار رقم 790 «المعمورة - البصيلي» بالإسكندرية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 790 «المعمورة - البصيلي»، بعد إيقاف حركة القطارات بين محطتي «أبوقير - المنتزه» بخط أبو قير، لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.

مواعيد قطار رقم 790 «المعمورة - البصيلي»

يقوم القطار من محطة المعمورة الساعة 9:25 صباحا، ويصل إلى الكلية البحرية الساعة 9:29 صباحا، ثم يتحرك منها الساعة 9:30 صباحا، ويصل إلى الطابية الساعة 9:33 صباحا على أن يتحرك منها الساعة 9:38 صباحا، ثم يصل القطار إلى محطة سماد أبوقير الساعة 9:41 صباحا على أن يتحرك منها الساعة 9:42 صباحا ثم يصل إلى محطة الطرح الساعة 9:46 صباحا، ويتحرك منها الساعة 9:47 صباحا.

ويصل القطار إلى محطة المعدية الساعة 9:52 صباحا على أن يتحرك منها الساعة 9:53 صباحا، ثم يصل إلى محطة الأبعدية الساعة 9:58 صباحا، على أن يتحرك منها الساعة 9:59 صباحا، ثم يصل إلى محطة بحيرة إدكوة الساعة 10:03 صباحا، على أن يتحرك منها الساعة 10:04 صباحا.

محطة الدمياطي

يصل القطار إلى محطة الدمياطي الساعة 10:07 صباحا على أن يتحرك منها الساعة 10:08 صباحا، ثم يصل إلى محطة إدكو الساعة 10:15 صباحا، ثم يتحرك منها الساعة 10:20 صباحا، على أن يصل إلى محطة مياح الساعة 10:35 صباحا، ثم يتحرك منها الساعة 10:36 صباحا.

يصل القطار إلى محطة منشية الأمل الساعة 10:39 صباحا ثم يتحرك منها الساعة 10:41 صباحا، ثم يصل إلى محطة المشتل الساعة 10:46 صباحاً ليتحرك منها الساعة 10:48 صباحا، وأخيرا يصل إلى محطة البصيلي الساعة 10:55 صباحا.