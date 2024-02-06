السكة الحديد تحدد مواعيد قطار رقم 784 «تحيا مصر» «المعمورة – البصيلي»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 784 «تحيا مصر» «المعمورة – البصيلي»، موضحة أنّ القطار يتحرك من محطة المعمورة الساعة 8:30 مساءً، ويصل إلى محطة الكلية الحربية الساعة 8:34 مساءً، ثم يتحرك منها الساعة 8:35 مساءً ليصل إلى الطابية الساعة 8:38 مساءً، ويتحرك منها الساعة 8:39 مساءً.

مواعيد قطار رقم 784

يصل قطار رقم 784 إلى محطة سماد أبوقير الساعة 8:42 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:43 مساءً ثم يصل إلى محطة الطرح الساعة 8:47 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:48 مساءً ثم يصل إلى محطة المعدية الساعة 8:53 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:55 مساءً.

يصل قطار «تحيا مصر» إلى محطة الأبعدية الساعة 9:00 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:01 مساءً ثم يصل إلى محطة بحيرة إدكو الساعة 9:05 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:06 مساءً، ثم يصل إلى محطة الدمياطي الساعة 9:09 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:10 مساءً، ويصل إلى محطة إدكو الساعة 9:17 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:19 مساءً.

محطات وقوف قطار رقم 784

ويصل إلى محطة مياح الساعة 9:24 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:25 مساءً ثم يصل إلى محطة منشية الأمل الساعة 9:28 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:29 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة المشتل الساعة 9:34 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:35 مساءً وأخيراً يصل إلى محطة البصيلي المحطة النهائية الساعة 9:40 مساءً.