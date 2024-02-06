تفاصيل مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط «القاهرة - الإسكندرية»، بطول 208 كيلومترات، موضحة أنه يشتمل على 189 برجا رئيسيا، و15 برجا ثانويا، و80 مزلقانا، وبرج تحكيم مركزي بإجمالي عدد 1519 إشارة ضوئية، و1751 دائرة كهربائية.

محطات القطار

وأوضحت الهيئة أن الخط يبدأ ببرج الشمال ويمر بمحطات شبرا الخيمة وقليوب وقها وطوخ وسندهور وبنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات وإيتاي البارود ودمهنور وأبو حمص وكفر الدوار وسيدي جابر والإسكندرية.

وأشارت في تقرير لها إلى أن أعمال التطوير تجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتأتي في إطار خطة وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

انتظام حركة سير القطارات

وأكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط «القاهرة - الإسكندرية» سيحقق نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية، لأن التطوير يجرى بتغيير النظم الميكانيكية بالأخرى الإلكترونية، ما يقلل من وقوع الحوادث بدرجة كبيرة.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن تطوير نظم الإشارات يسهم في انتظام حركة سير القطارات على خطوط السكك الحديدية، موضحا أن التطوير يأتي بالتزامن مع إضافة نوعيات جديدة من القطارات على الخطوط مثل قطارات التالجو الفاخرة.