السكة الحديد تحدد مواعيد قطار رقم 791 تحيا مصر «البصيلي – المعمورة»

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطار رقم 791 تحيا مصر «البصيلي – المعمورة»، موضحة أنه يتحرك من محطة البصيلي الساعة 7:05 مساءً، ويصل إلى محطة المشتل الساعة 7:10 مساءً، ثم يتحرك منها الساعة 7:11 مساءً على أن يصل إلى محطة منشية الأمل الساعة 7:16 مساءً ثم يتحرك منها الساعة 7:17 مساءً ويصل إلى محطة مياح الساعة 7:20 مساءً ويتحرك منها الساعة 7:21 مساءً.

مواعيد قطار رقم 791 تحيا

يصل القطار إلى محطة إدكو الساعة 7:26 مساءاً ويتحرك منها الساعة 7:28 مساءً ثم يصل إلى الدمياطي الساعة 7:35 مساءً ويتحرك منها الساعة 7:36 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة بحيرة إدكو الساعة 7:39 مساءً ويتحرك منها الساعة 7:40 مساءً ويصل إلى محطة الأبعدية الساعة 7:43 مساءً ويتحرك منها الساعة 7:44 مساءً ثم يصل إلى محطة المعدية الساعة 7:49 مساءً ويتحرك منها الساعة 7:51 مساءً.

موعد الوصول إلى محطة الطرح

يصل القطار إلى محطة الطرح الساعة 7:56 مساءً ويتحرك منها الساعة 7:57 مساءً ثم يصل إلى محطة سماد أبوقير الساعة 8:01 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:02 مساءً على أن يصل إلى محطة الطابية الساعة 8:05 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:07 مساءً ويصل القطار إلى محطة الكلية البحرية الساعة 8:10 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:11 مساءً وأخيراً يصل إلى المعمورة الساعة 8:15 مساءً.