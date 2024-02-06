جامعة بنها تطلق حملة لرعاية عمال النظافة.. «معا نتكافل لنحمي الوطن»

أطلق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أول حملة لرعاية عمال النظافة بمدينة بنها، بالتعاون مع كنيسة القديس نيقولاوس ببنها وشركة مياة القليوبية، في إطار مبادرة «معا نتكافل نحمي الوطن» بالتعاون مع الرابطة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والاجتماعية لفئات محدودي الدخل لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنسيق رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها استضافة وتنسيق الكنيسة برعاية القس لوكاس راعي كنيسة القديس نيقولاوس، القس سمعان كرم راعي الكنيسة والمهندس مينا نظمي مسؤل العلاقات العامة بإبراشية بنها وقويسنا بحضور الدكتور سعيد نجيب سكرتير عام الهلال الأحمر بالقليوبية وحسام مشهور مدير عام العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه القليوبية.

قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب

تضمنت المبادرة قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب تشمل 4 تخصصات مع تقديم الأدوية للحالات المرضية، أيضا تقديم ملابس لجميع أفراد الأسرة، شنطة مواد غذائية ومجمدات لكل أسرة، لعب أطفال، ندوة توعوية لمرض السكر، ندوة توعوية بالتعاون مع شركة المياه حول ترشيد استهلاك المياه.

تقديم الدعم لعمال النظافة

وعبر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن سعادته بالتواجد وسط الحملة مشيدا بالفاعليات المختلفة، التي تمت من الحملة من خلال تقديم الدعم لعمال النظافة واسرهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الادوية وتوزيع هدايا وتنظيم ورش رسم لأطفالهم لادخال البهجة عليهم مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفاعليات لخدمة المجتمع وتفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الرابطة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها أطلقت المبادرة للمساهمة في الحد من تأثير الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليا، عن طريق إطلاق حملة لإطعام محدودي الدخل ممن يعانون حاليا تحمل عنوان «معا نتكافل.. نتكافل لنحمي وطننا».

وأشار أن المبادرة تأتي لرعاية محدودي الدخل بتعاون الجهات الرسمية والمجتمع المدني منها قيام أصحاب المشروعات التي تتعامل مع الجمهور والأطباء وغيرهم الخدمات بسعر التكلفة، وأيضا تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاجتماعية في محاولة للتكافل من أجل عبور المحنة الحالية.

وأوضح الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها علي أهمية التكاتف والتكافل الاجتماعي من أجل عبور الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أنها ليست الأزمة الأولى التي جعلنا من محنتها منحة، فقد نجحنا في ازمة فيروس كورونا أيضا من خلال دعم المستشفيات والمراكز والحملات الشعبية التي حولت من كل قرية ومدينة مستشفى مصغر وساهمت تلك المحاولات في عبورها بأقل التكاليف.

وأضاف عميد طب بنها أن التكافل سيكون سببا لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية ومن هنا كان للرابطة المجتمعية بطب بنها دور في إطلاق تلك الحملة؛ التي نسعى أن تعمم من قبل كل الأشخاص والكيانات والهيئات بطرق مختلفة تتناسب مع طبيعتها.