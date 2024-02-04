جامعة بنها: الاعتماد البرامجي يسهم في تدويل الجامعة وفتح الشراكات

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، على تقديم كافة أنواع الدعم الفني والمادي لكليات الجامعة، للحصول على الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

معايير الاعتماد البرامجي إصدار يوليو 2022

جاء ذلك خلال حضور ورشة عمل عن معايير الاعتماد البرامجي إصدار يوليو 2022، بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومديري وحدات ضمان الجودة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات.

ملف اعتماد البرامج بكليات الجامعة

وأضاف رئيس جامعة بنها أن ملف اعتماد البرامج بكليات الجامعة مهم في تدويل الجامعة لعمل شراكات مع مؤسسات وجامعات أخرى، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين سمعة الجامعة، مؤكدًا على توافر سمات متميزة في ملف برامج اعتماد الكليات وبرامجها بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد غانم، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، إن الورشة تناولت مناقشة مؤشرات وممارسات المعايير الجديدة الخاصة بالاعتماد البرامجي والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة في يوليو 2022 وتحتوي على 7 معايير بدلًا من 11 معيارًا في الإصدار القديم 2009، وذلك ضمن اهتمام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتحديث معايير الاعتماد لتواكب التغيرات العالمية وتركيز الاهتمام على الإجراءات والعمليات على أرض الواقع.