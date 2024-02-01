عميد جامعة بنها: ملتقى الإبداع تجربة فريدة من نوعها.. وإنتاج الطلاب يحتاج إلى متحف

كشف الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية في جامعة بنها، تفاصيل تنظيم مسابقات ملتقى إبداع الخامس على مستوى الجامعات في النحت والموسيقى والرسم.

وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هذه التجربة فريدة من نوعها، وأثناء مروري على مجموعة طلاب قوامها 400 طالب تقريبا، رأيتهم يعملون ويبدعون، وشاهدهم معي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ووكيل الكلية».

وأضاف عميد كلية التربية النوعية في جامعة بنها: «اتصل بي رئيس الجامعة في نهاية اليوم وقال لي إنّ هذا الإنتاج الطلابي الضخم يحتاج إلى متحف في الجامعة».

وتابع: «لدينا طلاب من جميع المحافظات يقيمون في المدن الجامعية، ولدينا دار ضيافة واستراحة وفندق وكل الأماكن لاستيعابهم، ونوفر للطلاب المساحة والمكان الذي يجعلهم يواصلوا الإبداع بشكل إيجابي».