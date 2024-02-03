انطلاق فعاليات برنامج «القيادة والتأثير» لأعضاء هيئة تدريس جامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، فعاليات دورة «القيادة والتأثير»، الذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وتمتد حتى الاثنين 5 فبراير الجاري.

الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد

وأوضح بيان صادر من جامعة بنها، أنه يشارك في التدريب كل من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها السابق، بمحاضرة عن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق، بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب السابق، بمحاضرة عن مهارات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، والدكتور محمد والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور بمحاضرة عن مهارات التحفيز والتفويض، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق بمحاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية بالجامعات.

برنامج القيادة والتأثير

وقال رئيس جامعة بنها إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار في الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة من رؤساء ونواب الجامعة وعمداء ووكلاء كليات.

من جانبه، أضاف الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 30 متدربا ويستمر التدريب على مدار 3 أيام، وتهدف الى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.