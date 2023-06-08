محافظ القليوبية: دعم منظومة النظافة بسيارتي شفط أتربة

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 2 مكنسة شفط أتربة ماركة Scandia، قامت بتورديها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 5 ملايين و750 ألف جنيه لمدن بنها وشبرا الخيمة، للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة، لافتا إلى أنّ الشركة المصرية للبترول تبرعت بسيارة قلاب 54 طنا، لدعم منظومة النظافة في شهر مايو الماضي.

وتوجه محافظ القليوبية لمقر الشركة المصرية للتكرير، لعقد اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور أحمد هيكل رئيس الشركة، لبحث أوجه التعاون لدعم منظومة النظافة بحي شرق شبرا الخيمة.

المحافظة تسعى دائماً للإرتقاء بمنظومة النظافة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنّ المحافظة تسعى دائما إلى الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة، لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل، بما يُساهم في إضفاء الشكل الجمالي والحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية، وأوجه التعاون بين المحافظة وشركات البترول، لدعم منظومة النظافة بحي شرق شبرا الخيمة، للمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، من خلال توريد مُعدات تخدم منظومة النظافة، والاهتمام بالمعدات الموجودة داخل الحي والتأكُد من جاهزيتها وكفاءتها للعمل على رفع مستوى النظافة العامة داخل الحي ككل.

سُبل التعاون بين المحافظة والشركه المصرية للتكرير

وتناول الاجتماع سُبل التعاون بين المحافظة والشركه المصرية للتكرير، من خلال تطوير المعدات بالحملة الميكانكية بالحي، وشراء معدات وعربات لرفع القمامة، للمساهمة في تطوير منظومة النظافه بالمحافظة، كما ناقش الاجتماع تطوير قطعة أرض على مساحه 12 ألف متر بمحيط شركة تكرير البترول.

فيما أوضح الدكتور أحمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير، أنّ الشركة لن تدخر جهداً في الدعم والتعاون مع المحافظة لإنجاح وتطوير منظومة النظافة داخل الحي ودعم المنظومة بالمعدات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة، مما يخلق بيئة نقية آمنه لجميع المواطنين .