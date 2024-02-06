آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 -2-2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال ختام التعاملات الصباحية، استقرارًا حيث سجّل جرام الذهب عيار 21؛ ليسجل 3400 جنيه للشراء، دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 3885 جنيهًا للشراء، دون مصنعية، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب، اليوم، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعيه، إذ بلغ نحو 3885 جنيهًا للشراء دون مصنعية، ويختلف السعر من مكانٍ إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3400 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2914 جنيهًا للشراء، وعيار 14 سجل نحو 2273 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا إذ سجل نحو 27 ألفا و200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2029 دولارًا.