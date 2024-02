خيام نازحي رفح تغرق في الصرف الصحي.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 4 منازل بغزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، في اليوم 123 من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، كما قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال، منزلا في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، واصابة 15 آخرين بجروح مختلفة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما استشهد 6 فلسطينيين، وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية، في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما طالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ساحة «مستشفى ناصر» غرب مدينة خان يونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال، النار صوب ساحل بحر خان يونس.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وأطلق جنودها، النار على كل من يتحرك.

وأسفر تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي، البنية التحتية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن إغراق مياه الصرف الصحي خياما للنازحين في مناطق مختلفة من المدينة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابين من جنين «شمالا»، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة عرابة جنوب جنين، وسيرت آلياتها داخل البلدة.

من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حصيلة شهداء القطاع التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وقالت إن 4895 طالبا استُشهدوا بينهم 44 طالبا في الضفة وإصابة 8514 آخرين بينهم 283 بالضفة.

وأشارت التربية والتعليم في بيان، وفق لوكالة «وفا» الرسمية، إلى أن 239 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، وإصابة 6 آخرين، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة، موضحة أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، 83 منها تعرضت لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل،

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيانها، أن 49 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة تعرضت للاقتحام والتخريب.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد،عدم إبداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رغبة في إخراج وزيرا المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على التوالي، من حكومته بالخطير، مشيرا إلى أنه اشترط لدخول الحكومة خروج الوزيرين.

وبسبب وقف التمويل من ما لا يقل عن 18 دولة، وفق لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قد تخسر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني «الأونروا» نحو 65 مليون دولار مع نهاية فبراير الجاري، حسبما ذكرت شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، وفق لـ«روسيا اليوم»، أن في حالة إقرار «الكونجرس» تشريعا يحظر تمويل «الأونروا»، فإن «واشنطن» ستعيد توجيه أي أموال مخصصة للوكالة الأممية إلى وكالات إغاثة أخرى:«برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة» أو غيرهما من منظمات الإغاثة

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الواقعة بالمنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة الأطلسي الأوسط الأمريكية، العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين أعربوا على عن رفضهم لاستثمارات حكومة الولاية بنسلفانيا في إسرائيل، بـ«مبنى الكابيتول» بتهمة التجمع غير القانوني.

Dozens of pro-Palestinian protesters are getting arrested now in the Pennsylvania Capitol for unlawful assembly pic.twitter.com/g8CaFQYRnU