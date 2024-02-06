«نيويورك تايمز»: مقتل 32 محتجزا إسرائيليا في غزة

كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من خُمس المحتجزين الإسرائيليين في غزة قد قتلوا، وهو أكبر عدد أشارت إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

قتلى إسرائيل في غزة

وبحسب المخابرات الإسرائيلية، قتل 32 على الأقل من بين 136 محتجزا يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة، وفقًا لتقييم سري استعرضته صحيفة «نيويورك تايمز»، وتم إبلاغ عائلات المحتجزين الـ32 الذين تأكد مقتلهم، وفقًا لأربعة مسؤولين عسكريين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم.

وقال المسؤولون الأربعة إن الضباط يقيمون معلومات استخباراتية غير مؤكدة تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 محتجزًا آخرين ربما قتلوا أيضًا.

زيادة الغضب في الداخل الإسرائيلي

مقتل 32 محتجزا هو أعلى من أي رقم سابق كشفت عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحاولت الصحيفة الحصول على رد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقالوا إن معظم المحتجزين قتلوا يوم السابع من أكتوبر أثناء عملية طوفان الأقصى وهجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت الصحيفة أن هذه الأخبار ستزيد الغضب في الداخل الإسرائيلي خاصة من أهالي المحتجزين.