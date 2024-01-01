خبير كوارث لـ«القاهرة الإخبارية»: قد نشهد تسونامي جديدا في اليابان

قال الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية، إن اليابان بلد يشهد زلازل على فترات متلاحقة، مشيرًا إلى أن زلزال اليابان يهدد بتسونامي جديد.

وأضاف خبير الكوارث الطبيعية، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن السلطات اليابانية تحذر السكان على السواحل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن واتخاذ ملاجئ عالية عن مستوى البحر، مواصلا: «ولحسن الحظ لا يوجد ضحايا حتى الآن».

ونوه رهبان أن اليابان لديها القدرة على التعامل مع هذه الكوارث، مؤكدًا أن الكثير من الدول تفتقر خطط التعامل مع مثل هذه الأزمات: «وللأسف لم تكن هناك جهوزية لدى سوريا وتركيا والمغرب في التعامل مع الكوارث الطبيعية في العام الماضي مثلما هو موجود الآن».

وأشار خبير الكوارث الطبيعية إلى أن التحذير من تسونامي هو إجراء عملي، مضيفًا أن أغلبية اليابانيين تفهموا الوضع، والبعض يمكث في سيارته، وتم إخلاء الكثير من المنازل على السواحل اليابانية.