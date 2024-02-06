وزير الرياضة السابق: أؤيد اختيار المدرب الوطني لقيادة منتخب مصر

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، على قرار اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، قائلًا: «الفكرة قبل الحديث عن اختيار المدير الفني هي تحديد الهدف في المرحلة المقبلة، الهدف الرئيسي واضح وهو الوصول والتأهل لكأس العالم 2026، وحصد لقب أمم إفريقيا في المغرب».

واصل خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «فيتوريا بدأ بداية جيدة، توقعت أن يتحسن الأداء في المباريات التالية، لكن مع استمرار الأداء المتراجع مع 4 منتخبات أقل من منتخب مصر في التصنيف، خلال أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ومن ثم فإن مغادرته كانت ضرورية».

وشدد على أنه يؤيد المدرب الوطني، لأن الظروف الراهنة تغيرت عن أي وقت سبق، ولا يوجد داعي للاستعانة بمدرب أجنبي بعقد دولاري من 100 إلى 500 ألف دولار شهريًا، وهو ما يعد استفزازًا للشعب المصري في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

ولفت «عبد العزيز» إلى أن طريقة التدريب اختلفت في كل العالم، ولم يعد التدريب بنفس الطريقة: «دلوقتي عشان اللاعبين المحترفين حول العالم يشاركوا في مباريات المنتخب، لا يسمح لهم بالتواجد إلا قبل المباراة بنحو 72 ساعة، وبالتالي فإن المدرب ممكن يشتغل مع لعيبة لم يرهم إلا على شاشات التلفاز، لذلك من الأفضل أن يكون المدير الفني وطنيا».

وعن تقييمه لحسام حسن، قال: «أداؤه كلاعب تاريخي حقق إنجازات كبيرة، ودرب منتخبات مثل الأردن، وخاض مباريات دولية كبيرة، ثم شارك في كأس العالم وتجربته في التدريب لا بأس بها».