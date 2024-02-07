«شهر الرياح والزعابيب».. أمشير عدو أصحاب هذه الأمراض

«الرياح والزعابيب»، هكذا لقب الأجداد شهر أمشير، كونه معروف بهبوب الرياح الشديدة وتقلباته الجوية، والتي تكون عادة مصحوبة برمال وأتربة وبرودة شديدة في الجو، ويبدأ أمشير في 8 فبراير من كل عام وينتهي في 9 مارس، وهو من الأشهر المرتبطة بالتقويم الزراعي والحصاد عند المصريين، لكن هذا الشهر يعتبر عدو لأصحاب بعض الأمراض، خاصةً الذي يعانون من الحساسية.

شهر أمشير

يعتبر أصحاب أمراض الصدر والحساسية شهر أمشير عدوهم، بسبب التقلبات الجوية التي تحدث خلاله والرياح والأتربة التي تملئ الجو، بالإضافة للأزمات الشعبية الحادة التي تزداد بسبب الطقس السيئ في شهر أمشير، وفقًا للدكتور محمود البنتانوني أستاذ الأمراض الصدرية.

أمراض الحساسية في شهر أمشير

يعاني خلال شهر أمشير، أصحاب الالتهاب الرئوي وأزمات الربو، خاصةً أصحاب الأزمات الحادة، والمصابون بأمراض الجهاز التنفسي السفلي والعلوي، ويعاني أصحاب تلك الأمراض طوال السنة لكن خلال شهر أمشير تزداد معاناتهم ويكون سببها الرياح المحملة بالرمال والأتربة والفيرسيات والبكتيريا التي يحملها الجو في شهر أمشير.

لذا يجب الانتظام على أدوية الحساسية واستخدام الدواء والبخاخ، حتى لو كان الجو وحالة الشخص مستقرة طوال الشتاء، وتغطية الأنف بكمامة أو كوفية خلال الخروج من المنزل، حال كان هناك أتربة في الجو.