الظواهر الجوية المتوقعة في آخر أيام أمشير «أبو الزعابيب».. اعرفها

«أمشير أبو الزعابيب.. يفصص الجسم نسير نسير وياخد العجوزة ويطير».. أمثال شعبية أطلقها المصريون على الشهور القبطية للتعبير عن الظواهر الجوية لتلك الشهور وما يميز كل منهم، ذلك الشهر الذي بدأ يوم 8 فبراير وينتهي نهاية الأسبوع الحالي 9 مارس، ليبدأ شهر قبطي جديد هو شهر برمهات.

تبدل حالة الطقس في شهر أمشير

لم يخطأ أجدادنا حينما أطلقوا على شهر أمشير ابو الزعابيب، لكثرة الرياح به سواء الباردة في أول الشهر أو الساخنة المحملة بالرمال والأتربة تصل في الثلث الأخير منه، ثم تبدأ الأحوال الجوية في التحسن عقب نهاية الشهر وفق ما ذكره الدكتور شريف ممدوح أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب في جامعة بني سويف لـ"الوطن".

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في الأيام الأخيرة من شهر أمشير

ووفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع استمرار تأثير الرياح الجنوبية الحارة والجافة علي شرق البلاد حتي القاهرة، والتي تعمل على إثارة الرمال وانخفاض الرؤية الأفقية علي شمال الصعيد والقاهرة وسيناء، حيث سجلت محطات الأرصاد الجوية درجة حرارة علي القاهرة 34 والرؤية 2000 متر، وعلى أسيوط 36 درجة، بينما الإسكندرية 22 درجة، ومرسى مطروح 19 درجة، قبل أيام من نهاية شهر أمشير.

بينما تشهد السواحل الغربية طقس معتدل ودرجات حرارة حول 20 درجة تحت تأثير رياح شمالية، وسرعان ما تؤثر على القاهرة مع التقدم في الوقت.

تغير اتجاه الرياح

تكثر الرياح الشتوي في بداية شهر أمشير، ومن ثم في نهايته تغير الرياح اتجاهها، لتهب من الجنوب مع أعاصير في بعض الأحيان، وتتبدل برودتها إلى «سموم»، وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها ويكثر تساقط أوراق الأشجار خلال شهر أمشير بسبب الهبوب.