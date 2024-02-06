رغم تحسن الطقس.. تحذير من 3 ظواهر جوية تضرب الإسكندرية غدا

حذرت غرفة عمليات الإسكندرية من 3 ظواهر جوية تضرب المدينة الساحلية غدا الأربعاء، وذلك رغم تحسن الطقس وتوقف سقوط الأمطار، وناشدت المواطنين توخي الحذر حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 3 ظواهر تضرب الإسكندرية غدا، بحسب ما كشفته غرفة عمليات محافظة الإسكندرية التي تتابع تحذيرات الأرصاد الجوية للتعامل معها لصالح المواطنين.

3 ظواهر تضرب الإسكندرية غدا

وبحسب غرفة العمليات، تشهد محافظة الإسكندرية عودة الشبورة المائية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، التي تصل إلى خارج المدينة، كما تشهد نشاطا لحركة الرياح، وتصل سرعتها إلى 28 كم/ساعة، مما يزيد من نسبة البرودة، وتحمل بعض الأتربة، مما يؤثر على أصحاب أمراض الصدر والحبوب الأنفية.

وحذرت غرفة العمليات من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر، مما يستوجب ضرورة توخي الحذر أثناء عمليات الصيد بالمراكب.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية، غدا الأربعاء، 19 للعظمى، بينما تنخفض ليلا إلى 12 للصغرى، ما يعني أنه طقس شتوي شديد البرودة ليلا، وإن كان يشهد ارتفاع درجتين عن الأيام الماضية.