تراجع أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-2-2024، في مصر تراجعًا في عدد من أنواع الأسماك، وهي الأكثر تداولًا بالأسواق المحلية، ذلك في ظل وجود المعروض الجيد منها بالأسواق، ذلك حسبما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-2-2024، بداخل الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي اليوم

وانخفضت أسعار الأسماك اليوم بالأسواق المحلية بشكل متفاوت بحسب الأنواع، للمستهلك، إذ سجل متوسط سعر سمك البلطي الممتاز ما قيمته 78 جنيهًا للكيلو حسب الحجم بتراجع 3.74%، كما سجل متوسط سعر كيلو سمك القاروص من 60 لـ160 جنيهًا.

فيما تراجع سعر كيلو المرجان ممتاز ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 117.63 جنيه، بتراجع 8.48%، وتراجع سعر الجمبري المتوسط مسجلًا الكيلو نحو 246 جنيهًا بتراجع 7.27%، بينما سجل متوسط سعر كيلو سمك الماكريل المجمد نحو 95 جنيهًا بتراجع 3.46%.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

وشهد سعر سمك الفيلية بلطي، متوسط سعري للكيلو نحو 200 جنيه، فيما سجل متوسط سعر كيلو سمك الشعور نحو 147 جنيهًا بتراجع 2.65%، كما سجل متوسط سعر كيلو البربوني وسط نحو 85 جنيهًا للكيلو، وتراجع سعر كيلو الكابوريا ليسجل في المتوسط نحو 210 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الجمبري الممتاز متوسط نحو 330 جنيهًا للكيلو.