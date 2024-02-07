محافظ قنا يستقبل 73 مواطنا بمكتبه ويوجه بحل مشاكلهم

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استقبال المواطنين داخل مكتبه بالديوان العام، لحل مشكلاتهم وتقديم حلول فعليه وجذرية من خلال مواجهة صاحب الشكوى مع المسؤولين في المديريات التابعة للوزارات المعنية.

محافظ قنا يستقبل المواطنين في مكتبه

وقال محافظ قنا في بيان صحفي، إنه استقبل اليوم، 73 مواطنا تقدموا بعدة شكاوي وطلبات وجرى حلها من خلال مواجهة صاحب الطلب والشكوى لسرعة إنجازها.

مشاكل المواطنين

وأكد «الداودي»، أن المشكلات والطلبات، كانت عبارة عن طلبات توصيل مياه ومرافق وتراخيص، وطلب مساعدات مادية للأسر الأولى بالرعاية، فضلا أن غالبية المواطنين الذين أتوا إلى ديوان عام المحافظة وطلبوا المقابلة تم الجلوس معهم وبحضور المسؤولين وانهاء مشكلاتهم.

وأوضح، أن مكتبة مفتوح يوميا وجميع مكاتب المسؤولين في ديوان عام المحافظة، مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال طلباتهم وشكاويهم، موضحا أن أيضا يوجد مكتب لخدمة المواطنين يستقبل يوميا عشرات المواطنين.

وكشف محافظ قنا، أن محافظة قنا حصلت على أحد المراكز الأولى في استجابة بوابة الشكاوي الحكومية، حيث تم حل جميع المشكلات المرسلة بنسبة تخطت 99%.