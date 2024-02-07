موعد انتهاء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، في تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يناير 2024، وذلك عقب ساعات من إعلان النتيجة.

تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه تقرر فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم، ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً، لافتاً إلى الالتزام بتعليمات القرار الوزاري بسداد الرسوم المقررة التظلمات والمقدرة 35 جنيهًا لكل مادة.

الأوراق المطلوبة في التظلمات

وأوضح وكيل تعليم البحر الأحمر بأن الأوراق المطلوبة للتقدم التظلم هي إقرار من ولي الأمر بالمادة وصورة البطاقة وتوريد رسوم التظلمات وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بشارع الحجاز بمدينة الغردقة.

وأكد دقة أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات في لجان التصحيح والذي جاءت من في جميعها في صالح الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 71 % عقب اعتماده النتيجة من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.