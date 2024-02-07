«DMC» تعرض كواليس اليوم الأخير بمعرض الكتاب.. تكريمات وورش للأطفال

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تناول كواليس اليوم الأخير من المعرض وما شهده من فعاليات وتكريمات.

وقال أحمد فرج، ممثل مبادرة حياة كريمة بمعرض الكتاب، إن المبادرة قدمت العديد من المبادرات التوعوية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا الى أنه تم الاستعانة بصندوق مكافحة الإدمان، من أجل توعية الأطفال بخطورة إدمان المخدرات، كما أن هناك ممثلين من قصور الثقافة لتوعية الأطفال ضد التحرش.

ورش عمل للأطفال

وقالت أميرة رجب، مسؤول بإدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: «التعاون مع مؤسسة حياة كريمة ليس اليوم فقط، ولكن منذ أيام، في أكثر من فعالية، كان أولها ورش عمل للأطفال، ورش حكي وهي قصة (إنت البطل)، ولعبة (السلم والدخان)، وكذلك (فكر ولون وإكسب) وهى عبارة عن كراسة تلوين لها صور مختلفة عشان نوضح للأطفال أضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وخاصة التدخين والتدخين السلبي، لأنه البوابة الرئيسية لدخول عالم المخدرات».