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منى زكي تواصل سيطرتها على شباك التذاكر بـ«رحلة 404».. كم حقق الفيلم؟

كتب:

ضحى محمد
10:46 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
رحلة 404

رحلة 404

تواصل الفنانة منى زكي سيطرتها على شباك التذاكر بفيلمها الجديد «رحلة 404»، إذ حقق الفيلم إنجازًا رائعًا باحتلاله المركز الثاني بين الأفلام المعروضة في دور العرض.

إيرادات فيلم «الرحلة 404»

طُرح فيلم «الرحلة 404» منذ أسبوعين، واستطاع أن يحقق مايقرب من 12 مليونا و879 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم رحلة 404 من خلال غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.