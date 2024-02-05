رفع نصف طن قمامة في حملات مكبرة بوسط الشيخ زويد

شن مجلس مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، حملة نظافة مكبرة على جميع المناطق والأحياء، عقب انتهاء موجة الرياح والأمطار التي ضربت المنطقة خلال الأيام السابقة.

وذكر المجلس في بيان له، أنه جرى إزالة رواكد الأمطار والرياح من شوارع المدينة، والميدان العام، والطريق الدولي، وحي الكوثر والحمايدة، وطريق ابوزرعي، أبو طويلة

إزالة نصف طن قمامة

وأضاف أنّ قسم الخدمات بالمجلس، مدعوم بعمال النظافة والتجميل، أزال ما يقرب من نصف طن قمامة، من منطقة سوق الثلاثاء بوسط المدينة، وإزالة الرمال المتكدسة التي غطت جزءًا من الأرصفة والبلدورات الموجودة.

بدوره، أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، لـ«الوطن»، أنّ المجلس ينفذ حملة نظافة وتجميل، بعد رصف الطرق الجديدة داخل المدينة وعلى الطريق الدولي العام، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاحتفالات أعياد سيناء في 25 أبريل المقبل.

طلاء الأرصفة وزرع أشجار بمداخل الأحياء

وأضاف رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه سيجري طلاء الأرصفة بالطريق الدولي، بلون موحد، وزراعة المزيد من الأشجار بشكل جمالي على المداخل والطرق الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أنّ المدينة تستعد لعدة افتتاحات، مثل محطة الصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ خطوط الفايبر والهاتف الأرضي، علاوة على امدادات خطوط الكهرباء الجديدة، والطرق المحورية جنوب وشرق المدينة.