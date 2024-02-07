عمليات بحث عديدة أجراها الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تفاصيل المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، عقب إعلان اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ويحرص الطلاب على معرفة تفاصيل المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، وفق ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية.

المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وكانت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، أعلنت أنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال الضغط على الرابط هنـا.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن تفاصيل المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 للطلاب كما يلي:

- أصول الدين 100 درجة.

- اللغة العربية 100 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الفقه 50 درجة.

- القرآن الكريم 40 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 40 درجة.

- الثقافة الإسلامية 20 درجة.

حساب المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية

والمجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بعد إعلانها صباح اليوم 490 درجة.