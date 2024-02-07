هذه الأجهزة فقط تعمل على تطبيق إنستاباي.. تعرف عليها

يستخدم ملايين العملاء في البنوك المصرية، تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار الـ 24 ساعة ويكون الحد الأقصى 70 ألف جنيه للمعاملة المالية، و120 ألف جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد، و400 ألف حد الخصم الشهري من البنك الواحد.

وعلى جانب آخر، هناك بعض العملاء الذين يواجهون مشكلة عند تحميل تطبيق إنستاباي، بعدم إمكانية حدوث ذلك، ما يجعلهم يحاولون السبب وراء ذلك، وهو ما رد عليه إنستاباي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجهزة تعمل على تطبيق إنستاباي

وذكر إنستاباي أنَّ التطبيق غير متاح لأجهزة الهاتف هواوي، وهو متاح لنظام التشغيل أندرويد إصدار 10، و11، و12، و13، وآخر 3 إصدارات لنظام التشغيل iOS.

وفيما يلي نرصد البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم انضمام جميع البنوك قريبًا، بحسب تطبيق إنستاباي.

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

-كريدي أجريكول.

-بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​