استقرار أسعار الأزر في الأسواق اليوم الأربعاء 7-2-2024

شهدت أسعار الأرز الشعير ثباتا في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر طن الأرز عريض الحبة نحو 19 ألفا و700 جنيه، بينما وصل سعر طن الأرز الرفيع الحبة إلى نحو 18 ألفا و500 جنيه، وفق ما صرح به رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية.

إنتاجية الأرز والشعير في الاسواق المحلية

وأضاف شحاتة لـ«الوطن» أنّ أسعار الأرز الشعير مستقرة حاليا، ومصر تنتج نحو 6 ملايين طن من الشعير تكفي الاستهلاك المحلي، والذي يصل إلى 3.6 مليون طن ويتم توجيه باقي المخزون إلى الخارج، مشيرا إلى أنّ الدولة تبذل قصارى جهدها لزيادة المعروض من الأرز في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

أسعار الأرز الأبيض المعبأ اليوم

وتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم في المحلات بين 30 و45 جنيها للكيلو بمختلف الأنواع، وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنحو 1.39%، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 33.96 جنيه للكيلو.