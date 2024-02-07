مؤسسة شباب القادة تطلق الحفل الختامي لبرنامج «قادة الهندسة» للعام الثاني

انطلقت مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لبرنامج قادة الهندسة «The Learning Experts»، والذي تنظمه مؤسسة شباب القادة للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال الهندسي والإنشائي، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس.

برنامج قادة الهندسة في نسخته الثانية

وقال النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، إنه فخورجدا بنتاج برنامج قادة الهندسة في نسخته الثانية، وبالمشاريع والفكر والأسلوب الذي استطاع أبناؤنا في كليات الهندسة بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية أن يصلوا إليه، موضحا أن مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع شركة كونكريت بلس، عملت خلال الفترة السابقة على كيفية محاكاة سوق العمل بالشركات الهندسية، وعلى كيفية أن يكون لدي الطالب معلومات تقنية في المجالات الهندسدية، وكيفية العمل مع فريق بشكل غير نمطي.

وأشار فتحي، إلى أن البرنامج لم يكتفِ بالتدريبات التقنية فقط، وإنما تم تدريب الطلاب خلال فترة البرنامج على تنمية مهاراتهم الشخصية، حتى نستطيع تأهيل مجموعة من المهندسين المميزين إلى سوق العمل، وأن يكون لديهم فكر مختلف، ويكونوا قادرين على عرض هذا الفكر، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين من العمل في هذا البرنامج اكتشفنا أننا نمتلك كنزا كبيرا داخل عقول الشباب في الجامعات، لذلك قررنا من اليوم العمل على النسخة الثالثة، وأن تكون أكثر نجاحا، وأكثر استفادة لنقدمها لعدد أكبر، تساعدنا في أن يكون لدينا أجيال مميزة ومؤثرة في المجتمع.

فكرة بناء الإنسان

وأضاف المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات المتخصصة فى المجال الهندسي والإنشائي، إننا فخورون بتنفيذ هذا البرنامج الذى يتوافق مع استراتيجية الشركة فى دعم الشباب المنتمين إلى مجال عمل الإنشاءات الهندسية وزاد حماسنا في تمديد التعاون مع مؤسسة شباب القادة بعد نجاح النسخة الأولى، وما ساهم فيه فى البرنامج من تحقيق نتائج أضافت للشباب المشاركين من خبرة ومن خلال متابعتى لتفاعلهم ومشاركتهم جعلنى أطمئن على مستقبل هذا المجال، خاصة وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى إهتمام كبير بالشباب و فكرة بناء الانسان التى هى جزء كبير من الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بإعداد شباب واعد قادر على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة العمل والإنجاز.

ومن جانبه، صرح أحمد حسام مدير البرامج بمؤسسة شباب القادة، بأن هذا الحفل يأتي ختاما للدورة الثانية من البرنامج، بعدما تقدم للمسابقة 33 فريقا بعدد تجاوز 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الهندسة بالجامعات المصرية وتأهل للمرحلة النهائية 6 فرق والذين حصلوا على تدريبات مختلفة واجتازوا العديد من مراحل التصفيات.

المشكلات التي تواجه المهندس

وأضاف حسام، أن برنامج قادة الهندسة مصمم لدعم الأفكار المختلفة والمميزة لطلاب كلية الهندسة في الأقسام: المعمارية والميكانيكية والمدنية والهندسة الكهربائية، ويهدف البرنامج إلى محاكاة حياة ما بعد التخرج لطلبة الكليات الهندسية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها لإيجاد حلول للدراسات الميدانية المطروحة.

ونقل الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للشباب المشارك في برنامج قادة الهندسة، موضحا أن هذا البرنامج يناقش موضوعا معقدا جدا، لأن المهندس يواجه الكثير من المشاكل فى الجانب العملي، وتدريب الطلاب على أرض الواقع وعلى الطبيعة يخلق منه قائد فى الهندسة فى هذه السن الصغيرة، ليكون قائداً في المستقبل.

وأشار فريد، إلى أن وزارة التعليم العالي أطلقت مبادرة «كُن مستعِدا» لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل، مؤكدا أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة مع مؤسسة شباب القادة لإطلاق مبادرة كن مستعدا لقادة الهندسة.

كما وجه اللواء الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي، الشكر للنائب أحمد فتحي على فكرة المؤسسة، وعلى الدعم التي تقدمه المؤسسة للبرامج التي تقدمها، موجها حديثة للطلاب المشاركين :"اوصيكم بالمهنية فى جميع تعاملاتكم في العمل، وأن تكون العاطفة فى جانب ومتطلبات العمل فى جانب أخر".

خطة الوزارة تتماشى مع نهج الدولة المصرية

كما أكد شيرين فتحى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطة الوزراة تتماشى مع نهج الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الشباب في جميع المجالات، بالإضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، موجه نصيحة للشباب المشارك فى البرنامج :"لازم تخلوا عندكم قضية، لأنه هذه القضية هاتخلي عندكم إيمان وهدف تستمروا عليه، وكويس جدا أن الهدف ده هيساعد بلجكم".

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تساعد الإنسان أن يكون لديه فكر إيجابي، كما أنه تعمل وتساعم فى حل المشكلة، موضحا أن مؤسسات المجتمع المدني تعيش عصره الذهبي، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المؤسسات تساعد جنباً إلى حنب الحكومة فى احداث التنمية

وأشار سعدة إلى أن هذه المؤسسات تساعد جنباً إلى حنب الحكومة فى احداث التنمية المستدامة للدولة المصرية، وأنها أصبحت شريكا أساسيا في هذه التنمية.

وشارك عدد من الخبراء ورؤساء أقسام وعمداء من مختلف كليات الهندسة في لجنة تحكيم لتقييم مشروعات الطلاب وهم: الدكتور محمد أنور عبدالله زايد أستاذ بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور إسلام إسماعيل، الأستاذ بقسم هندسة القوى الكهربائية جامعة المنصورة، والمهندس مصطفى شعراوي مدرس بقسم القوى الميكانيكية جامعة حلوان، والدكتور محمد الشافعي قائم بأعمال عميد كلية هندسة جامعة كوفنتري بمصر، والدكتو ماجد غنيمة مدير التسويق ب ISF.