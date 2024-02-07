دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب في 27 رجب

يعدّ دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب من أهم الأدعية لأنه يأتي في أهمّ الليالي في الإسلام، حيثُ سافرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثمّ عرجَ بهِ إلى السماواتِ العُلى، ويُستحبّ في هذهِ الليلةِ الإكثارُ من الدُّعاءِ، والتضرّعِ إلى اللهِ تعالى، والابتهالِ إليهِ بقضاءِ الحوائجِ، ونيلِ المغفرةِ والرضوانِ.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب

وقال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامية، إن الأدعية تنوعت في هذه الليلة، ولكن اتفق العلماء على الإكثار منها، ومن أدعية ليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب «اللهمّ إنّي أسألكَ من خيرِ ما سألكَ منهُ عبدُكَ ونبيّكَ محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، وأعوذُ بكَ من شرّ ما عاذَ منهُ عبدُكَ ونبيّكَ محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، اللهمّ إنّي أسألكَ الجنةَ وما قرّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، وأعوذُ بكَ من النارِ وما قرّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، اللهمّ إنّي أسألكَ الهدى والتقى والعفافَ والغنى».

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ومن ضمن دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب في ليلة 27 رجب: اللهمّ اغفرْ لي ذنبي كلّهُ، دقّهُ وجلّهُ، أوّلهُ وآخرهُ، سرّهُ وعلانيتهُ، اللهمّ إنّي أسألكَ الفردوسَ الأعلى من الجنّةِ، اللهمّ اجعلْ خيرَ عمري آخرَهُ، وخيرَ أيّامي يومَ ألقاكَ، اللهمّ ارحمْ موتانا وموتى المسلمينَ، اللهمّ اشفِ مرضانا ومرضى المسلمينَ، اللهمّ فرّجْ عن كربِ المكروبينَ من المسلمينَ، اللهمّ اهدِ الضّالّينَ من المسلمينَ، اللهمّ اجمعْ شمْلَ المسلمينَ ووفّقْ بينهمْ.

أدعية خاصة بليلة الإسراء والمعراج

اللهمّ إنّكَ أنزلتَ على عبدِكَ ونبيّكَ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم في هذهِ الليلةِ آياتٍ بيناتٍ، فاهدِنا بها واجعلْنا من المهتدينَ، اللهمّ اجعلْنا من الشّاكرينَ لِما أنعمتَ بهِ علينا من نعمةِ الإيمانِ والإسلامِ، اللهمّ اجعلْنا من الذينَ يَتبعونَ الرّسولَ النّبيّ الأميّ الذي يجدونَهُ مكتوبًا عندهمْ في التّوراةِ والإنجيلِ، والإكثارَ من الدُّعاءِ في هذهِ الليلةِ المباركةِ لهوَ فضلٌ عظيمٌ، وفرصةٌ عظيمةٌ لنيلِ رحمةِ اللهِ تعالى ومغفرتِهِ.