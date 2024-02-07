تعرف على موعد صيام الإسراء والمعراج.. «ثوابه عظيم»

يحرص المسلمون على التقرب إلى الله خلال شهر رجب لما له من فضل كبير، ومن أكثر الأعمال التي يحرصون عليها في هذا الشهر الصيام؛ ولذلك يبحث الكثيرون عن موعد صيام الإسراء والمعراج.

موعد صيام الإسراء والمعراج

وللإجابة عن تساؤل موعد صيام الإسراء والمعراج؛ فإن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب اليوم الأربعاء 26 رجب 1445، الموافق 7 فبراير 2024، وحتى مغرب غدا الخميس، وبالتالي فإن موعد الصيام يبدأ من فجر الخميس 27 رجب الموافق 8 فبراير 2024 وحتى مغرب نفس اليوم.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بمعجزة رسولنا صلَّى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماوات العلا وفرض الصلوات الخمس، وصيام هذا اليوم المبارك من الأمور المستحبة والمرغب في الإتيان بها وتعظيم شأنها، لافتة إلى أنه لا يوجد توجيه شرعي صريح بصيام هذا اليوم، وإنما يعد تطوعا وقربا إلى الله.