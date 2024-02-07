اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية بنسبة نجاح 80.31%.. اعرف الرابط

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح 80.31%، وكذلك نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4%، بحضور سماح إبراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

تهنئة الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة الطلابية والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، إضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وذكر المحافظ، أن النتيجة متاحة عبر الرابط التالي من هنا، أو من https://natiga.qalubiaedu.org/.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 113262 طالبا وطالبة، و1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، و6 طلاب مكفوفين، و50 طالبا من الصم وضعاف السمع، حضر منهم 111035 طالبا وطالبة في الإاعدادية العامة، و1113 في الإعدادية المهنية.