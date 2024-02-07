بعد إصابة فنان شهير.. تحذير من عادة خاطئة تسبب مشكلات في القولون

منذ عدة أيام نُقل الفنان علاء مرسي إلى المستشفى، بسبب تعرضه إلى آلام شديدة في القولون، وظل تحت الملاحظة الطبية، حتى تحسنت حالته تدريجيًا، وخضوعه لعملية جراحية، لذا بات البعض يتساءل عن العادات السلبية، التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل في القولون، لتجنبها حتى لا يتفاقم الأمر.

ظهر الفنان شريف باهر في بث مباشر منذ عدة أيام، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، من داخل أحد المستشفيات، يعلن عن إصابة الفنان علاء مرسي، ببعض المشاكل الصحية في القولون، ولم يستطع تحملها بسبب تفاقم الأمر، ما أدى إلى نقله للمستشفى، وخضوعه للفحص الطبي.

تحسن الحالة الصحية للفنان علاء مرسي

طمأن الفنان علاء مرسي جمهوره ومحبيه، خلال البث المباشر، مع صديقه الفنان شريف باهر، بأن حالته الصحية تتحسن تدريجيًا، خاصة وأن الأطباء طلبوا منه، البقاء في المستشفى لمدة يومين، حتى تستقر حالته الصحية تمامًا.

تحذير من وزارة الصحة للمواطنين

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد حذرت المواطنين من عادة خطيرة، تؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية في القولون، وهي تناول الأعشاب دون وصفة طبية، أو نصيحة من الطبيب المعالج، إذ يتداول بعض المواطنين وصفات للأعشاب، اعتقادًا منهم أنها تخفف آلام القولون، وهو خطأ تمامًا.

نصيحة وزارة الصحة للمواطنين

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى، في حالة الشعور بآلام في القولون، حتى تتم السيطرة على هذه الحالة المرضية قبل تفاقمها، واتباع كل النصائح الطبية، للشفاء في وقت قصير، والابتعاد تمامًا عن وصفات الأعشاب، حتى لا تزيد من آلام البطن.