وكيل أول النواب عن حزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس يشعر بمعاناة المواطن البسيط

ثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 و1200 جنيه بحد أدنى بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة.

قرارات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسي، يلمس معاناة المواطن البسيط.

أضاف أن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن، مشيداً بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية التي لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل.