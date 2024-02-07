5 وسائل تمكّن المواطنين من الإبلاغ عن التجار الجشعين.. «خليك إيجابي»

أطلقت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة للقيام بالتحرك في الأسواق، من أجل التأكد من توافر السلع والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

وناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات تؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع.. فما هي هذه الطرق التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن التجار؟، هذا ما نوضحه عبر السطور التالية:

وسائل المواطنين للإبلاغ عن التجار الجشعين

هناك العديد من الطرق والوسائل التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن التجار الجشعين وحجب السلع، وهي كالتالي:

1- الإبلاغ عن طريق الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو: 19588، ويحتوي هذا الرقم على العديد من المميزات كالتالي:

- سهولة الاستخدام.

- سرعة الاستجابة للشكاوى.

- إمكانية إبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بجشع التجار أو حجب السلع.

2- الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، ويتميز بالتلي:

- إمكانية تقديم شكوى مُفصّلة مع إرفاق الصور أو الفيديوهات.

- إمكانية متابعة حالة الشكوى.

- إمكانية الاطلاع على آخر أخبار الجهاز ونشاطاته.

3- تطبيق جهاز حماية المستهلك، ويتميز بـ:

- سهولة الاستخدام.

- إمكانية تقديم شكوى مُفصّلة مع إرفاق الصور أو الفيديوهات.

- إمكانية متابعة حالة الشكوى.

- إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الموقع الجغرافي.

4- صفحات جهاز حماية المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك، وتويتر، وانستجرام، وتتميز بـ:

- إمكانية التواصل بشكل مباشر مع الجهاز.

- إمكانية تقديم شكوى أو إبلاغ عن أي مخالفة.

- إمكانية الاطلاع على آخر أخبار الجهاز ونشاطاته.

5- مكاتب جهاز حماية المستهلك، ويمكم من خلالها:

- تقديم شكوى مُفصّلة بشكل شخصي.

- الحصول على المساعدة من موظفي الجهاز.

نصائح للمواطنين عند تقديم شكوى

- تقديم معلومات واضحة ومُفصّلة عن المخالفة.

- إرفاق أي صور أو فيديوهات تدعم الشكوى.

- متابعة حالة الشكوى بشكل دوري.

- التعاون مع موظفي جهاز حماية المستهلك.