الصحف العربية تبرز قرار الرئيس بتقديم أكبر حوافز اجتماعية للمصريين

حظيت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتقديم حوافز اجتماعية عبر زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، بحفاوة كبيرة من الصحف والمواقع الإخبارية العربية، في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، من حرب في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة منذ أكثر من 4 أشهر.

تعليق صحيفة الشروق الجزائرية

نبدأ بصحيفة «الشروق» الجزائرية، التي أوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى من الأجور بنسبة 50%، انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

تعليق وكالة الأنباء الكويتية على قرارات السيسي الأخيرة

أما وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أثنت على قرار الرئيس السيسي الذي وجّه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه (نحو 6 مليارات دولار) بداية من الشهر المقبل، لتشمل الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

تناول صحيفة الشرق الأوسط لقرارات الرئيس

في الوقت الذي ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن «السيسي يقر حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المصريين»، وجاء هذا القرار من أجل مواجهة غلاء وتخفيف الأعباء المعيشية على المصريين.

قرارات الرئيس

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بعد أيام قليلة من تراجع الدولار في مصر في السوق الموازي، بأكثر من 20 جنيها في نجاح جديد تحققه الحكومة المصرية.